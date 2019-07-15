Защитники Конституции из ФСБ попались на вымогательстве

В Москве задержаны двое офицеров 2-й службы (защита конституционного строя и борьба с терроризмом) ФСБ. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на близкий к ведомству источник и собеседника, знакомого с материалами уголовного дела.

Их задержали в апреле этого года по подозрению в вымогательстве, но официальной информации об этом не поступало, уточняет издание. В отношении подозреваемых — Сергея Богданова и Сергея Иванова — избрана мера пресечения, сообщили агентству в пресс-службе Московского гарнизонного военного суда. Богданов заключен под стражу, Иванов помещен под домашний арест.

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Дело касается крупного мошенничества, связанного с конфликтом вокруг гостиницы Moscow Holiday Hotel в районе Хорошево-Мневники. По информации РБК, Богданов и Иванов пытались получить с владельцев компании «Москоу Холидэй», управляющей отелем, пять миллионов рублей в месяц за свои услуги по разрешению конфликта между представителями фирмы и собственником здания, в котором расположена гостиница, — компанией «Мострансагентство». Глава «Мострансагентства» Виктор Горин на допросе жаловался на захват здания и вынужденное оформление договора аренды здания с «Москоу Холидэй».

Генеральный директор «Москоу Холидэй» Магомед-Салях Бигаев также арестован по делу о мошенничестве в крупном размере. По словам близкого к ФСБ источника, его дело касается мошенничества, связанного с работой автоломбарда «Автофинанс». В свою очередь Богданов и Иванов, узнав об аресте Бигаева, «попытались использовать эту информацию в своих интересах», утверждает собеседник РБК.

За последние несколько месяцев в России были арестованы несколько высокопоставленных офицеров ФСБ, в том числе из элитных спецподразделений. Так, в июле под стражу по делу о разбое были заключены сотрудники управлений «Альфа» и «Вымпел» Центра специального назначения, а в апреле были задержаны трое полковников ФСБ, один из которых — Кирилл Черкалин — на момент поимки занимал должность начальника отдела в управлении «К» службы экономической безопасности. На фоне нескольких резонансных дел, связанных с сотрудниками различных подразделений ведомства, генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов рассказал, что ветераны структур госбезопасности не понимают, «откуда взялось такое количество преступников в системе».

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