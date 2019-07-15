Стало известно об отставке командира «Альфы» ФСБ России Валерия Канакина. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Агентство «Красная весна» в свою очередь пишет, что Канакин давно подал рапорт о выходе на пенсию, однако его держали до назначения на эту должность нового кандидата. По информации источника агентства, после увольнения Канакин возглавил Международную ассоциацию ветеранов «Альфы» по решению самой организации.

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Почетный президент ассоциации Сергей Гончаров в беседе с «Интерфаксом» сообщил, что уход Канакина из ФСБ не связан с задержанием нескольких сотрудников спецподразделения по подозрению в разбое. «Я бы не связывал эти события», — подчеркнул он.

Накануне, 14 июля, стали известны подробности дела о разбойном нападении сотрудников ФСБ. Так, по данным «Росбалта», силовики несколько лет крышевали представителей теневого бизнеса России, но через некоторое время их дела ухудшились и они стали нападать на обнальщиков.

5 июля Военный суд в Москве арестовал пятерых сотрудников «Альфы» и «Вымпела» ФСБ до августа. Еще двое на такой же срок отправлены под домашний арест. Их подозревают в преступлении, предусмотренном частью 4 статьи 162 («Разбой, совершенный организованной группой в особо крупном размере»). Всего в деле фигурируют имена 30 силовиков.

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