Раскрыты подробности увольнения командира «Альфы» ФСБ

Начальник управления «А» («Альфа») Центра специального назначения ФСБ России Валерий Канакин был уволен со своей должности по окончании контракта, который закончился в начале мая, заявил президент организации «Офицеры группы "Альфа"» Алексей Филатов. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

По словам Филатова, 30 марта текущего года Канакин был избран президентом ассоциации ветеранов «Альфы», и тогда же появилась информация, что контракт с ним продлен не будет.

В то же время Канакин пока остается в списках своей воинской части, где он будет находиться, пока не отгуляет отпуска и не пройдет медицинскую реабилитацию. Его обязанности исполняет другой человек, чье имя Филатов не назвал. Вместе с тем он предположил, что новым командиром подразделения станет человек со стороны, а саму «Альфу» могут ожидать чистки и прекращение сотрудничества с теми, кто не вызывает доверия.

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Об отставке высокопоставленного офицера спецназа стало известно на фоне ареста нескольких сотрудников «Альфы» и «Вымпела», двух элитных подразделений ФСБ, по делу о разбое в особо крупном размере. Несмотря на это, и Филатов, и почетный президент ассоциации ветеранов «Альфы» Сергей Гончаров отказались связывать увольнение Канакина с данным делом.

Валерий Канакин возглавлял «Альфу» с 2014 года, в подразделение он пришел в 1984-м. Имеет звание Героя России, участвовал в операциях по освобождению заложников во время терактов на Дубровке в Москве и в школе в Беслане. 5 мая ему исполнилось 59 лет.

За последние несколько месяцев в России были арестованы несколько высокопоставленных офицеров ФСБ, в том числе из элитных спецподразделений. Помимо сотрудников «Альфы» и «Вымпела», в апреле были задержаны двое офицеров службы по защите конституционного строя, а также трое полковников, один из которых — Кирилл Черкалин — на момент поимки занимал должность начальника отдела в управлении «К» службы экономической безопасности ФСБ. На фоне нескольких резонансных дел, связанных с сотрудниками различных подразделений ведомства, генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов рассказал, что ветераны структур госбезопасности не понимают, «откуда взялось такое количество преступников в системе».

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