Китайцы начали требовать уступок для США

Китайские компании обратились к руководству страны с просьбой снять импортные пошлины на сельскохозяйственную продукцию от США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение КНР.

«Согласно заявлению китайских властей, некоторые отечественные компании запросили экспортеров США о закупке сельскохозяйственной продукции», — говорится в репортаже.

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В КНР этот шаг рассматривают в рамках реализации соглашения, достигнутого лидерами двух стран по итогам переговоров, которые прошли в конце июня на саммите G20.

В мае 2019-го между Китаем и США обострилось торговое противостояние. Тогда стороны обменялись взаимными ограничениями на импорт. Вашингтон ввел пошлины на китайские товары на 200 миллиардов долларов, Пекин ответил ограничениями на импорт американской продукции на 60 миллиардов.

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