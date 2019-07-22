Путин отменил санкции против Эритреи

Президент России Владимир Путин отменил санкции в отношении Эритреи, введенные девять лет назад. Соответствующий указ российского лидера в понедельник, 22 июля, опубликован на официальном портале правовой информации.

Как отмечается в документе, ограничения в отношении африканской страны сняты в связи с принятием соответствующей резолюции Совета Безопасности ООН 2444 от 14 ноября 2018 года. Уточняется, что указ вступает в силу с момента его подписания.

Указ о введении санкций против Эритреи был подписан в июле 2010 года занимавшим тогда пост президента России Дмитрием Медведевым. В частности, документ запрещал продажу и передачу африканской стране всех видов вооружений и связанных с ними материальных средств, включая оружие и боеприпасы, боевые машины и военную технику, военное снаряжение и относящиеся к нему материалы, запасные части для названной продукции. Кроме того, вводился запрет на оказание Эритрее услуг по обучению и предоставление технической, финансовой и иной помощи, которые связаны с военной деятельностью.

Материалы по теме Черная мечта Фашисты построили в Африке рай. Что от него осталось?

Эритрея — одно из беднейших государств мира. У власти в стране находится группа бывших полевых командиров во главе с президентом Исайясом Афеворки. Правящая партия сосредоточила в своих руках все ветви власти. В стране запрещена пресса и в принципе не предусмотрены президентские выборы. С момента обретения независимости в 1993 году Эритрея дважды воевала с соседями — в 1995 году с Йеменом и в 1998-1999 годах с Эфиопией, но оба раза потерпела поражения.

В 2008 году начался конфликт между Эритреей и Джибути, его активная фаза продлилась три дня — с 10 по 13 июня. После того как стороны объявили о прекращении огня, спорные территории заняли войска Эритреи, однако позднее на границе были размещены миротворческие войска из Катара.

23 декабря 2009 года Совет безопасности ООН ввел эмбарго на поставки оружия в Эритрею, это решение было поддержано всеми постоянными членами Совета Безопасности, кроме Китая.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!