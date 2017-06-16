Джибути обвинила Эритрею в оккупации

Восточноафриканское государство Джибути обвинило соседнюю Эритрею в оккупации спорных территорий, которые республика считает своими. С соответствующим заявлением в пятницу, 16 июня, выступил министр иностранных дел Джибути Махамуд Али Юсуф (Mahamoud Ali Youssouf), его слова приводит Reuters.

По словам Юсуфа, это произошло после того, как Катар вывел из этого региона своих миротворцев 12 и 13 июня. В то же время там были размещены эритрейские военные.

«Сейчас они контролируют гору Думейра и остров Думейра. Это является нарушением резолюции Совета Безопасности ООН», — заявил министр, отметив, что Джибути уже подала жалобы США и Африканскому союзу.

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Катар отозвал своих миротворцев с границы между Эритреей и Джибути после того, как последняя объявила о снижении уровня дипломатических отношений с Дохой. Таким образом республика последовала примеру Саудовской Аравии и ряда других арабских стран, решивших разорвать отношения с Катаром. Такие меры там объяснили тем, что эмират якобы дестабилизирует внутриполитическую ситуацию в регионе, а также поддерживает терроризм, в том числе группировки «Исламское государство» и «Аль-Каиду» (обе запрещены в России).

Пограничный конфликт между Джибути и Эритреей начался в 2008 году, его активная фаза продлилась три дня — с 10 по 13 июня. После того как стороны объявили о прекращении огня, спорные территории заняли войска Эритреи, однако позднее, в 2010 году, на границе были размещены миротворческие войска из Катара.