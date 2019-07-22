Россиянам помогут с реализацией социальных проектов

Российские некоммерческие организации могут подать заявки на конкурс президентских грантов. Об этом сообщается в пресс-релизе Фонда президентских грантов, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 22 июля.

Отмечается, что в текущем году на эти цели было выделено восемь миллиардов рублей. По итогам первого конкурса победители получили уже 3,3 миллиарда, в рамках второго между участниками планируется распределить 4,5 миллиарда рублей.

В пресс-службе обратили внимание на то, что прием заявок на конкурс завершится 31 июля в 23:30 по московскому времени, однако конкурсантам рекомендуют направить материалы до 24 июля. «В этом случае у авторов проектов останется время на устранение возможных технических ошибок, если они будут допущены при заполнении заявки», — говорится в сообщении.

Второй конкурс завершится 14 октября, таким образом, начать реализацию проектов-победителей можно будет с 1 ноября 2019 года. Мероприятие стартовало 10 июня.

Благодаря президентскому гранту за два года было выделено 17,8 миллиарда рублей на 8430 различных проектов организаций со всей страны. В частности, реализуются такие программы, как «Сохраняем природу, работая для людей» по сохранению природы Байкала, «Служба быта на дому», занимающаяся вопросами самозанятости пенсионеров, людей с ограниченными возможностями здоровья и молодых мам; «Взаимоподдержка: расширяя границы», помогающая консультировать родителей детей с редким заболеванием.

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