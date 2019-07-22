Воробьев поставил новые задачи по соципотеке

Программа «Социальная ипотека» востребована у населения, необходимо обеспечить доступность алгоритма отбора кандидатов на получение сертификатов, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Его цитирует корреспондент «Ленты.ру» в понедельник, 22 июля.

«Нужно максимально открыто и прозрачно осуществлять отбор, кому мы предоставляем сертификаты. (...) Алгоритм должен быть всем максимально понятен», — сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства.

Он напомнил, что в этом году сертификаты получат 90 учителей.

В июне Воробьев продлил действие программы. По его словам, для любого специалиста свое жилье — это уверенность в завтрашнем дне.

С начала реализации программы более 1,3 тысячи специалистов получили субсидии на приобретение жилья. В прошлом году в программу включили специалистов спортивной отрасли, работающих в бюджетной сфере. В рамках социальной ипотеки квартира приобретается за счет средств областного бюджета, участник программы погашает только проценты по кредиту.

