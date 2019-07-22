Медведчук рассказал о влиянии темы Крыма на переговоры с Путиным

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что не обсуждает вопрос принадлежности Крыма с президентом России Владимиром Путиным. Об этом политик сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

«Мы с Владимиром Владимировичем Путиным не обсуждаем тему принадлежности Крыма. Но он знает мою позицию, что я считаю, что Крым — это Украина», — заявил Медведчук. Также он отметил, что этот вопрос «пока не вызывал» проблем в коммуникации с российским президентом.

В начале июля Медведчук рассказал о своем знакомстве с Путиным. По его словам, это произошло на одном из официальных мероприятий, однако более близкое общение между политиками началось, когда Медведчук возглавил администрацию президента Украины.

На Украине Медведчука осуждают за дружеские отношения с Путиным и деловые поездки в Россию, в ходе которых он встречался с российским президентом, а также с премьер-министром страны Дмитрием Медведевым. После обострения отношений между странами в 2014 году он стал одним из ключевых каналов связи между Москвой и Киевом. Уровень его влияния журналисты характеризуют как «неформальный посол России на Украине». Кроме того, Путин является крестным отцом дочерей украинского политика.

Крым вошел в состав России по результатам референдума, проведенного в марте 2014 года. Украина, США, члены Евросоюза и другие страны не признают его результаты и считают нахождение полуострова в составе России оккупацией. Москва настаивает, что процесс присоединения Крыма отвечает нормам международного права.

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