Трансляция передачи Соловьева в центре Киева возмутила украинцев

Украинский журналист подал жалобу в СБУ из-за трансляции передачи российского ведущего Владимира Соловьева в центре Киева. Об этом сообщает Nation News.

Сотрудник издания «Апостроф» Дмитрий Малышко возмутился тем, что программа «России 1» транслировалась на экранах в столичном офисе букмекеров PariMatch.

По словам журналиста, вероятной темой передачи было обсуждение прошедших выборов в Верховную Раду. Он заключил, что недопустимо показывать программы, где присутствует «вражеская пропаганда».

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В начале июля Соловьев назвал президента Украины Владимира Зеленского держимордой и душителем свободы. До этого он заявил, что на одном из видео украинский лидер выглядит крайне утомленным и находится в состоянии похмелья. «Думаю, что просто приходит осознание того ужаса, в который он ввязался», — предположил журналист.

Досрочные парламентские выборы прошли на Украине 21 июля. По итогам обработки 70,49 процента бюллетеней партия Зеленского сохраняет лидерство, набирая 42,68 процента голосов. С учетом результатов в одномандатных округах она сможет сформировать однопартийное парламентское большинство. Также в парламент, согласно этим данным, проходят партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Европейская солидарность», «Батькивщина» и «Голос».

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