В Подмосковье увеличились темпы промышленного производства

Темпы промышленного производства в Подмосковье увеличились на 10,8 процента с начала года, сообщила министр экономики и финансов региона Елена Мухтиярова. Ее цитирует корреспондент «Ленты.ру» в понедельник, 22 июля.

«Производство обрабатывающих отраслей выросло на 11 процентов. К примеру, производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, увеличилось в 2,2 раза, компьютеров, электронных и оптических приборов — в 1,9 раза, автомобилей, прицепов и полуприцепов — в 1,6 раза», — рассказала Мухтиярова.

По ее словам, в регионе создаются инвестиционные площадки, компаниям предлагаются выгодные налоговые условия. Она подчеркнула, что приход новых инвесторов укрепляет региональную экономику.

В начале месяца заместитель председателя областного правительства Вадим Хромов отметил рост промышленности. По его словам, власти уделяют этой отрасли должное внимание.