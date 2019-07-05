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Лучших промышленников Подмосковья наградили

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В Подмосковье наградили лучших работников промышленной сферы, мероприятие состоялось в рамках форума «День промышленника Московской области — 2019». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» в пятницу, 5 июля.

«То, что делается в промышленности в Московской области, вызывает глубокое уважение. (...) Ваша заслуга в том, что нам не стыдно за нашу промышленность», — сказал заместитель председателя регионального правительства Вадим Хромов в ходе торжественной церемонии.

По его словам, что за последние три года промышленность в Московской области растет как минимум на 10 процентов. Он подчеркнул, что власти продолжат поддерживать эту отрасль.

Ранее в пятницу губернатор Андрей Воробьев посетил завод «ЗиО-Подольск», и поздравил сотрудников со столетием предприятия. Он отметил, что предприятие сохраняет традиции, постоянно развивается, активно трудоустраивает молодых специалистов.

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