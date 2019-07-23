Умерла звезда бондианы

Американский актер Дэвид Хедисон, сыгравший оперативника ЦРУ Феликса Лейтера в фильмах о Джеймсе Бонде, скончался в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает газета Metro со ссылкой на заявление дочерей артиста во вторник, 23 июля.

«Он сильно любил нас и выражал эту любовь каждый день», — отметили дочери Хедисона Александра и Серена.

Причина смерти не уточняется. Актеру было 92 года.

Хедисон родился в 1927 году в Провиденсе, штат Род-Айленд, в семье эмигрантов-армян. Он снялся в двух фильмах бондианы — «Живи и дай умереть» 1973 года и «Лицензия на убийство» 1989-го. Артист также сыграл в ленте «Муха» 1958 года, сериалах «Другой мир», «Ангелы Чарли» и «Рыцарь дорог».

22 июля стало известно о смерти Дениса Кмита, сыгравшего в фильме Леонида Гайдая «Спортлото-82».