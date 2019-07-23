В Москву придет резкое похолодание

С понедельника, 29 июля, в Москве резко похолодает. Об этом «Российской газете» рассказала специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, похолодание связано с приходом холодного арктического воздуха. Последним относительно теплым днем станет суббота, 27 июля. В этот день воздух прогреется до 20 градусов. После этого в Москве начнется похолодание.

Так, метеоролог отметила, что на следующей неделе дневная температура будет около 14-15 градусов, ночная — примерно семь градусов. Позднякова уточнила, что обычно такое похолодание не держится долго.

19 июля заместитель руководителя ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков предупредил, что потепление в Москве и области может наступить не раньше августа.

Ранее российские ученые определили сроки наступления аномальной жары в России. По словам старшего научного сотрудника Института физики атмосферы имени Обухова РАН, климатолога Александра Чернокульского, экстремальный скачок климатических изменений ожидается в ближайшие пять лет. Он отметил, что вероятность установления аномально жаркой погоды в каком-либо регионе России очень высока. «В Сибири или европейской территории — сложно сказать, но она может установиться», — пояснил Чернокульский.

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