Россиянам рассказали о дождях в июле

Потепление в Москве и области может наступить не раньше августа. Об этом заявил заместитель руководителя ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков, передает телеканал «Звезда».

По его словам, в ближайшие дни в столичном регионе ожидаются кратковременные дожди с небольшими прояснениями. В субботу, 20 июля, воздух прогреется до 19-21 градусов, порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду, возможны грозы. В воскресенье, 21 июля, станет теплее: воздух прогреется до 21-23 градусов, будет облачно с прояснениями и небольшими дождями.

Однако со среды, 24 июля, центральный регион ожидает новый циклон и небольшие дожди. Воздух прогреется до 20-25 градусов днем. Порывы ветра ослабеют до 3-8 метров в секунду.

«Ожидаем, что за следующим циклоном, ко 2-3 августа, возможно, он все-таки вытащит нам более теплый воздух. Там будет выходить высокое давление с Польши на Прибалтику и оттуда с северо-запада будет на нас выходить. Надеемся на начало августа, и тогда позагорать нам все-таки удастся», — отметил Цыганков.

Ранее российские ученые определили сроки наступления аномальной жары в России. По словам старшего научного сотрудника Института физики атмосферы имени Обухова РАН, климатолога Александра Чернокульского, экстремальный скачок климатических изменений ожидается в ближайшие пять лет. Он отметил, что вероятность установления аномально жаркой погоды в каком-либо регионе России очень высока. «В Сибири или европейской территории — сложно сказать, но она может установиться», — пояснил Чернокульский.

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