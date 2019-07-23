Россиянка съела материалы уголовного дела для спасения супруга и поплатилась

Три жительницы Санкт-Петербурга попытались подменить материалы уголовного дела, чтобы спасти своего родственника. Одна из них съела документы, пишет «Фонтанка».

Как сообщил Следственный комитет, в апреле 2016 года Алексея Джигайло признали виновным в убийстве 63-летнего сторожа в Кронштадтском районе, приговор обжаловали в Петербургском городском суде. Затем Джигайло решил сфальсифицировать доказательства, чтобы добиться переквалификации на менее тяжкое преступление или оправдательного приговора.

Для этого мужчина привлек свою мать Ольгу и супругу Анастасию, а также своего адвоката Татьяну Александрову. В марте 2017 году женщины ознакомились с материалами дела и сняли копии, после чего передали их Александру. Мужчина путем «программных обеспечений, позволяющих создавать и редактировать текстовые документы», подделал их. Затем женщины заменили материалы дела на поддельные бумаги. Как пишет «Фонтанка», Анастасия уничтожила оригиналы «путем поедания бумаг».

За фальсификацию Алексея Джигайло приговорили к двум годам исправительной колонии, Ольге и Анастасии Джигайло вынесли условный приговор в год и шесть месяцев. СК отметил, что в отношении Александровой обвинительный приговор был вынесен ранее.

В конце мая кассирша из Башкирии Луиза Хайруллина пропала с мужем и двумя детьми. Следствие считает, что она вынесла из отделения банка, где работала, около 24,5 миллиона рублей. Перед побегом женщина удалила почти все страницы в соцсетях. 4 июля ее задержали. Муж Хайруллиной в эфире «Пусть говорят» заявил, что загнал семью в огромные долги из-за ставок на тотализаторе, после чего отказался от своих слов.

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