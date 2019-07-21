Муж сбежавшей с миллионами кассирши из Башкирии опроверг свои слова об игромании

Марат Хайруллин, муж кассирши из Башкирии, подозреваемой в хищении около 24,5 миллиона рублей, отказался от своих слов об игромании и проигранных деньгах. Об этом сообщает ГТРК «Башкортостан».

«Я приехал туда под давлением лиц, осуществляющих защиту моей жены. Они ввели меня в заблуждение и не объяснили мне правовых последствий. Все, что я говорил — было с их слов», — сказал Хайруллин. По его словам, он не причастен к краже и не знает, где деньги.

Ранее сообщалось, что Хайруллин был отправлен под домашний арест на два месяца.

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10 июля он дал эксклюзивное интервью программе «Пусть говорят». По его словам, он загнал всю свою семью в огромные долги, чтобы делать ставки на тотализаторе, и сам уговорил супругу Луизу Хайруллину пойти на воровство. Мужчина также заявил, что решился на общение с журналистами и выступление на телевидении, чтобы попросить россиян о финансовой помощи, а его жена ни в чем не виновата.

Луиза Хайруллина пропала с мужем и двумя детьми в конце мая. Следствие считает, что она вынесла из отделения банка, где работала, около 24,5 миллиона рублей. Перед побегом Хайруллина удалила почти все свои страницы в соцсетях. В конце июня полиция обнаружила автомобиль женщины в гараже ее отца. В машине находилось постельное белье, в связи с чем силовики предположили, что женщина скрывалась некоторое время там. 4 июля МВД сообщило о задержании предполагаемой похитительницы.

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