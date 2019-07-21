Муж сбежавшей с миллионами кассирши из Башкирии опроверг свои слова об игромании

Марат Хайруллин, муж кассирши из Башкирии, подозреваемой в хищении около 24,5 миллиона рублей, отказался от своих слов об игромании и проигранных деньгах. Об этом сообщает ГТРК «Башкортостан».
«Я приехал туда под давлением лиц, осуществляющих защиту моей жены. Они ввели меня в заблуждение и не объяснили мне правовых последствий. Все, что я говорил — было с их слов», — сказал Хайруллин. По его словам, он не причастен к краже и не знает, где деньги.
Ранее сообщалось, что Хайруллин был отправлен под домашний арест на два месяца.
10 июля он дал эксклюзивное интервью программе «Пусть говорят». По его словам, он загнал всю свою семью в огромные долги, чтобы делать ставки на тотализаторе, и сам уговорил супругу Луизу Хайруллину пойти на воровство. Мужчина также заявил, что решился на общение с журналистами и выступление на телевидении, чтобы попросить россиян о финансовой помощи, а его жена ни в чем не виновата.
Луиза Хайруллина пропала с мужем и двумя детьми в конце мая. Следствие считает, что она вынесла из отделения банка, где работала, около 24,5 миллиона рублей. Перед побегом Хайруллина удалила почти все свои страницы в соцсетях. В конце июня полиция обнаружила автомобиль женщины в гараже ее отца. В машине находилось постельное белье, в связи с чем силовики предположили, что женщина скрывалась некоторое время там. 4 июля МВД сообщило о задержании предполагаемой похитительницы.