Подсчитаны потери экономики России от пивнушек в жилых домах

Теневой оборот питейных заведений, находящихся в жилых домах, составляет около 700 миллиардов рублей в год. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на проект «Трезвая Россия».

При этом общие потери экономики от таких рюмочных и пивных эксперты проекта оценивают в 3 триллиона рублей ежегодно.

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«На рубль, который подобный бизнес имеет в обороте, государство и общество теряют пять рублей: смертность в трудовой части населения, затраты на медицинскую помощь, рост криминогенной составляющей, бытовые конфликты», — рассказали в «Трезвой России».

По словам экспертов, в 2015 году подобных заведений по всей стране было 76 тысяч, сейчас их количество увеличилось до 95 тысяч. Отмечается, что большая часть населения страны воспринимает деятельность подобных питейных заведений негативно.

Ранее главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн предложил продавать алкогольные напитки только в специализированных магазинах, которые будут находиться вдали от жилых районов.

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