Уэсли Снайпс обратился к недовольным фанатам по поводу перезапуска «Блэйда»

Актер Уэсли Снайпс, известный как охотник на вампиров Блэйд в одноименной трилогии фильмов, прокомментировал новость о перезапуске франшизы без его участия. Его слова передает портал Comicbook.

Артист предложил недовольным поклонникам серии «расслабиться».

«Хоть для меня это тоже неожиданность, это все к лучшему. Таковы законы индустрии развлечений!» — заявил Снайпс. Актер поддержал коллегу Махершалу Али, пожелавшего сыграть Блэйда в перезапуске, и выразил надежду на то, что когда-нибудь они смогут поработать вместе.

Отмечается, что новый фильм еще не получил премьерной даты и режиссера. Слухи о перезапуске франшизы появились после слов президента Marvel Studios Кевина Файги о том, что Али сам обратился к ним, заявив о своем желании сыграть Блэйда.

Первый фильм о Блэйде, получеловеке-полувампире, вышел в 1998 году. Премьера второй части состоялась в 2002-м, третья лента, «Блэйд: Троица», увидела свет в 2004-м. По мотивам трилогии также был снят сериал с Кирком Джонсом в главной роли.

Махершала Али получил «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль второго плана» за фильмы «Зеленая книга» и «Лунный свет». Он также снялся в третьем сезоне «Настоящего детектива».

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