ЦСКА раскрыл информацию о закупках «Роснефтью» зарубежных костюмов

ЦСКА выступил с заявлением по поводу информации о закупке компанией «Роснефть» зарубежных костюмов, пишет Championat.com.

«В связи с появившейся в сетевых изданиях информацией о закупках НК “Роснефть" одежды зарубежного производства сообщаем следующее: профессиональный хоккейный клуб ЦСКА входит в группу компаний "Роснефть“ с ноября 2011 года. Являясь собственником клуба, «Роснефть» обеспечивает, в том числе, и представительские расходы спортсменов и административного персонала. Компания осуществляет централизованную закупку для нужд ЦСКА для участия в спортивных и имиджевых мероприятиях. Это включает в себя и закупку одежды для хоккейного клуба. Деловые костюмы и парадная спортивная одежда являются важной имиджевой составляющей ПХК ЦСКА», — говорится в заявлении спортивного клуба.

«Мы довольны сотрудничеством с компанией Duca Sartoria. Это удобная, модная и современная одежда, которая соответсвует бренду легендарного хоккейного клуба ЦСКА. Изначально на парадной, повседневной и всесезонной экипировке размещались логотипы клуба и компании-владельца. Но после двух сезонов сотрудничества с Duca в клубе запустили процесс ребрендинга, который выполнила студия Артемия Лебедева. После ребрендинга было принято решение разместить на экипировке основной команды только клубную эмблему, а логотип компании-владельца использовать на иных рекламных носителях», — прокомментировал спортивный директор хоккейного клуба ЦСКА Алмаз Гарифуллин.

Закупка люксовой форменной одежды для игроков — распространенная практика для топ-команд. В разное время хоккеистов СКА одевал бренд Corneliani, хоккеистов московского «Динамо» — Castello d’Oro, футболистов московского «Спартака» — Hugo Boss, а в прошлом году костюмы для сборной России по футбола делала фирма Bikkembergs.