Среди профессиональных футбольных клубов России нашелся «Газмяс»

На сайте Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ), третьем по силе дивизиона чемпионата России, обнаружена страница клуба «Газмяс». Согласно профилю, вымышленная команда базируется в Москве.

При этом по поисковому запросу на сайте команду «Газмяс» обнаружить невозможно. Ресурс обновился в апреле 2019-го.

«Газмяс» — вымышленный клуб из Омска, фигурировавший в скетч-шоу «Наша Russia». Главного тренера команды играл российский комик Михаил Галустян. В одном из эпизодов снялся бывший футболист сборной России Дмитрий Сычев. Скетчи, где тренер «Газмяса» кричит и издевается над своими футболистами, появлялись в первых трех сезонах проекта в период с 2006-го по 2008 год на телеканале ТНТ.

В нынешнем сезоне ПФЛ участвует 62 профессиональных клуба России. Команды разбиты на пять зон по географическому принципу: Запад, Центр, Юг, Урал-Приволжье, Восток.

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