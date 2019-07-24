Российский полицейский не хотел расследовать дело и выдумал показания жертвы

Суд в Дзержинске приговорил к 120 тысячам рублей штрафа полицейского, который не хотел расследовать уголовное дело о краже и поэтому написал в его материалах выдуманные показания пострадавшей, сообщается на сайте управления Следственного комитета по Нижегородской области.

По данным следствия, в мае 2018 года местная жительница обратилась к оперуполномоченному с заявлением о хищении у нее личного имущества. Какого именно, не уточняется. «Подсудимый вынес незаконное решение об отказе в возбуждении уголовного дела, основанное на подложных показаниях, составленных от имени самой заявительницы, чем сокрыл от учета имущественное преступление», — говорится в публикации.

Мужчина свою вину отрицал. Суд признал его виновным по части 1 статьи 285 УК («Злоупотребление должностными полномочиями») и части 2 статьи 292 УК («Служебный подлог»). Также его отстранили от службы и на два года запретили занимать некоторые должности.

Вынесенное им решение об отказе в возбуждении дела отменено, факт хищения у женщины расследуется следователем органов внутренних дел.

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