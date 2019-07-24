Луганск передал Киеву более 60 заключенных

Самопровозглашенная Луганская народная республика (ЛНР) в одностороннем порядке передала Киеву 64 заключенных. Об этом сообщает «Луганский информационный центр».

Как сообщила представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе Контактной группы Ольга Кобцева, передача заключенных является жестом доброй воли со стороны самопровозглашенной республики. Процесс передачи состоялся на линии соприкосновения в районе населенного пункта Счастье.

Все заключенные были осуждены до 2014 года и отбывали наказание в местах лишения свободы, расположенных на неподконтрольных Киеву территориях. Луганск передает их Киеву, чтобы проживающие на украинских территориях родственники заключенных получили возможность встречаться с ними. При этом, как уточняет Кобцева, ЛНР передает только тех заключенных, кто изъявил желание отбывать остаток срока в украинских тюрьмах. Все переданные на этот раз заключенные были мужчинами.

Кобцева сообщила, что Луганск продолжит эту практику передачи Киеву заключенных, однако уточнила, что тех, кто хочет перебраться в украинские тюрьмы, «осталось не много».

Аналогичные передачи уже проводились ранее. Так, ЛНР в одностороннем порядке передавала Украине осужденных до 2014 года лиц в мае, апреле и марте этого года. Каждый из этих раз передавали по 60 человек. В феврале республика передала украинской стороне 33 заключенных, в декабре 2018 года — 42 заключенных.

Часть Донбасса вышла из-под контроля Киева в результате вооруженного конфликта, который продолжался почти пять лет. В апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против непризнанных Донецкой и Луганской народных республик, которые провозгласили независимость от Киева после смены центральной власти.

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