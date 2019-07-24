Андрей Воробьев и глава «Россетей» обсудили совместную работу в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с генеральным директором компании «Россети» Павлом Ливинским и обсудил вопросы функционирования и развития электросетевого комплекса Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба сетевой компании.

В сообщении отмечается, что особый акцент в разговоре был сделан на выполнении поручения губернатора МО в части существенного упрощения процедуры передачи электрических сетей СНТ и коттеджных поселков на баланс электросетевой компании «Россети Московский регион». Глобальная консолидация электросетевых активов садовых товариществ (по плану до конца 2020 года эта цифра превысит 5 тысяч товариществ) позволит значительно снизить количество технологических нарушений, приводящих к перерывам в подаче напряжения, и значительно улучшить качество электроснабжения потребителей области.

«Хочу поблагодарить за ряд индустриальных территорий, в частности, "Есипово", где уже сегодня работает "Мерседес" и приходят другие резиденты», — отметил в этой связи губернатор.

В свою очередь Павел Ливинский рассказал главе региона, что около 2 тысяч подмосковных СНТ передали свои электрические сети на баланс компании «Россети Московский регион».

Генеральный директор компании «Россети» Павел Ливинский также отметил, что усилия энергетиков компании направлены на модернизацию действующих и строительство новых питающих центров, способных создать на территории Подмосковья ощутимый профицит мощности. «К слову, только за последние пять лет к сетям «Россети Московский регион» были подключены: 286,691 тысячи объектов до 15 киловатт на общую мощность 3,781 тысячи мегаватт и 10,665 тысячи объектов от 15 до 150 киловатт на общую мощность 664 мегаватт», — подчеркнул Ливинский.

Энергетики отчитались об успешном прохождении осенне-зимнего периода 2018-2019 годов, в котором, несмотря на не самые простые погодные условия, не было зафиксировано ни одного технологического нарушения, связанного с массовым нарушением электроснабжения потребителей.

Генеральный директор компании «Россети» Павел Ливинский особо подчеркнул, что на балансе дочерней компании «Россети Московский регион» находится более 70 процентов всех энергообъектов Подмосковья, а это более 880 тысяч потребителей.