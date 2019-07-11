Компания «Россети» предотвратила последствия пожара на ТЭЦ-27

Потребители Москвы не почувствовали на себе последствия пожара, случившегося на ТЭЦ-27, нарушений электроснабжения не было. Об этом «Ленте.ру» сообщили в компании «Россети».

В Московской области были обесточены 2 тысячи потребителей города Мытищи. Благодаря оперативным и профессиональным действиям энергетиков компании «Россети Московский регион» в кратчайшие сроки, в течение часа электроснабжение было восстановлено, потребителей запитали по резервной схеме, в том числе от передвижных электростанций.

В компании продолжает действовать особый режим работы. Осуществляется непрерывный контроль за работой энергооборудования.

