Россиянка спаслась от мужа после пяти ударов топором по голове

Пьяный житель города Лабытнанги напал на супругу с топором и пять раз ударил ее обухом по голове, однако женщине удалось убежать из квартиры и привлечь внимание соседей. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета по Ямало-Ненецкому автономному округу.

По версии следствия, конфликт между 61-летними супругами произошел в июне. Женщина выбежала из квартиры, а соседи, услышавшие ее крики, вызвали полицию и скорую помощь. Потерпевшую госпитализировали, однако врачи не раскрыли ее состояние.

Нападавшему предъявлено обвинение по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК («покушение на убийство, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам»). Отмечается, что ранее он был судим за совершение особо тяжкого преступления против личности.

23 июля ​жительница села Белозерское Курганской области пожаловалась в полицию на своего мужа депутата Шадринской городской думы от «Единой России» Владимира Шмакова. Она сняла побои и написала заявление. По словам женщины, чье имя не называется, 13 июля супруг узнал о ее желании развестись, избил, забрал двоих детей и пригрозил «стереть с земли».

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