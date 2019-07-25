В России подскочило число кредитов за «просто так»

Россияне в первой половине 2019 года набрали кредитов наличными без залога на четверть больше, чем в аналогичный период прошлого года. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные исследования Объединенного кредитного бюро.

Сегмент кредитов наличными растет вдвое быстрее рынка. Общая сумма займов достигла 2,2 триллиона рублей против 1,8 триллиона годом ранее. Средний размер потребительских кредитов увеличился с 249 тысячи до 269 тысячи рублей.

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В крупных российских банках рост спроса на такие кредиты объясняют тем, что они быстро и просто оформляются и дают возможность удовлетворять потребности «здесь и сейчас». Кредиты наличными, в частности, берутся для покупки бытовых товаров, на поездки, на приобретение автомобиля или ремонт.

Бум кредитования в России наблюдается на фоне слабого роста экономики. За счет займов россияне пытаются поддерживать желаемый уровень жизни, считает аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев.

Скачок кредитования наличными происходит на фоне почти рекордных показатели долговой нагрузки россиян перед банками, которая с 2014 года выросла в 1,5 раза. Так, 75 процентов экономически активного населения имеет задолженность по кредитам, а на ее погашение в среднем требуется 11 зарплат.

Ситуация на рынке потребительского кредитования ранее стала предметом дискуссии между Центробанком и Минэкономразвития. Регулятор опубликовал доклад, согласно которому в первом квартале 2019 года экономика России выросла на 0,5 процента в годовом выражении, и главной причиной этого стал рост числа потребительских и автомобильных кредитов.

Между тем глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что без ограничений по платежу к доходу на рынке «надувается пузырь». В результате Россия может столкнуться с социальными и экономическими последствиями уже в 2021 году.

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