Соболь вызвали на допрос

ЮристФонда борьбы с коррупцией, одна из незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму Любовь Соболь получила повестку на допрос. Об этом сообщает на своей странице в Twitter фотограф Евгений Фельдман.

В повестке говорится, что Соболь должна прийти к 10:00 в следственное управление по Юго-Западному округу Москвы к следователю Белоусову. Ее собираются допросить в качестве свидетеля.

Ранее Соболь сама сообщила о вызове на допрос «в рамках новоиспеченного уголовного дела о воспрепятствовании деятельности избиркомов». Однако она сочла неприемлемым, что ее вызвали по телефону, и отказалась идти без официальной повестки. «Я знаю свои права», — отмечала активистка на странице в социальной сети.

Кроме нее, на допрос вызвали других незарегистрированных кандидатов — Дмитрия и Геннадия Гудковых, а также Юлию Галямину. Вечером 24 июля также прошли обыски у нескольких незарегистрированных кандидатов.

В тот же день Следственный комитет возбудил дело по статье «О воспрепятствовании осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий». В ведомстве не назвали конкретных фамилий, но сообщили, что дело связано с несогласованными митингами в поддержку оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму.

Акции протеста проходят в Москве с 14 июля. Основное требование митингующих — допуск оппозиционные кандидатов до голосования. На акции 20 июля Алексей Навальный потребовал зарегистрировать всех до следующей субботы. При этом в регистрации кандидатам было отказано из-за ошибок в документах, некоторые указали в подписных листах уже умерших людей.

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