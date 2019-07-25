Аэропорт имени Летова решили отвоевать

Владелец аэродрома имени Егора Летова, предприниматель Александр Анисимов оспаривает решение суда закрыть взлетно-посадочную полосу. Об этом он сообщил радиостанции «Говорит Москва».

По мнению Анисимова, чиновники путают понятия транспортной площадки и аэродромов. «Аэродромы — это наши аэропорты центральные, которые занимаются перевозкой людей и грузов. Транспортные площадки этим не занимаются. В законе четко и ясно написано, что данные посадочные площадки, на которых базируются сверхлегкие и легкие суда, которым запрещено заниматься коммерческими перевозками и перевозками грузов, не входят в транспортную инфраструктуру», — пояснил он.

Кроме того, Анисимов заявил, что переведет территорию в другую категорию земель только в том случае, если требование прокуратуры будет верно с точки зрения законодательства.

Он добавил, что в следующем году устроит рок-фестиваль, где официально присвоит аэропорту имя Егора Летова, поскольку из-за судебных разбирательств не успел сделать это ранее.

25 июля стало известно, что Азовский районный суд после обращения местных жителей в прокуратуру запретил использовать участок в селе Поповка, Омская область, в качестве взлетно-посадочной полосы. Выяснилось, что Александр Анисимов незаконно оборудовал взлетно-посадочную площадку на землях сельскохозяйственного назначения. Омский транспортный прокурор добился запрета на использование земли не по целевому назначению.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!