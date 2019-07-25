Аэропорт имени Летова закрыли

Азовский районный суд запретил использовать участок в селе Поповка, Омская область, в качестве взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Владелец этой территории Александр Анисимов построил частный аэропорт малой авиации и присвоил ему имя лидера «Гражданской обороны» Егора Летова. Этим участком регулярно пользовались воздушные суда.

Местные жители обратились с жалобой в прокуратуру. Выяснилось, что Анисимов незаконно оборудовал взлетно-посадочную площадку на землях сельскохозяйственного назначения.

В итоге омский транспортный прокурор добился запрета на использование земли не по целевому назначению. Собственника оштрафовали на 30 тысяч рублей.

В ноябре 2018 года стало известно, что частный аэропорт малой авиации Поповка назовут именем поэта и музыканта Егора Летова. Собственник аэродрома Александр Анисимов пояснил, что имя Егора Летова не вошло в шорт-лист конкурса «Великие имена России», в рамках которого крупным аэропортам страны планируют присвоить имена известных соотечественников. «Мы приняли такое решение, чтобы поддержать всех омичей, голосовавших за выдающегося земляка», — сказал Анисимов.

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