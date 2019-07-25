МВД показало видео задержания криминального авторитета Олега Черного

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Сотрудники МВД задержали лидера организованной преступной группировки 49-летнего Олега Чернова, известного по прозвищу Черный. Оперативное видео спецоперации предоставлено пресс-службой главного управления МВД по Московской области.

На кадрах видно, как бойцы ОМОНа взламывают металлические двери в квартиры и приказывают всем лечь на пол. Также предоставлено архивное видео с подозреваемым, стреляющим из автомата.

Вместе с Черным задержаны два его сообщника. При обыске изъяты пневматическая винтовка с оптическим прицелом, охотничье ружье Beretta, нож и пять стреляных гильз, девять мобильных телефонов, планшеты, сим-карты.

Задержанных подозревают в вымогательстве. Против них возбуждено уголовное дело. С санкции суда авторитет и двое фигурантов дела отправлены под стражу.

По данным следствия, Черный и его группировка на протяжении долгого времени систематически вымогали деньги у двух бизнесменов за оказание криминального покровительства, угрожая расправой. Потерпевшие занимаются торговлей продуктами питания в подмосковном поселке Полуденовка.

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