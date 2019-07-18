Нарек Карапетян отверг выдвинутые против него обвинения в вымогательстве

Нарек Карапетян, племянник президента российской группы компаний «Ташир» Самвела Карапетяна, отверг выдвинутые против него обвинения Следственного комитета Армении в вымогательстве и избиении Ваге Паразяна, якобы происшедшем в Ереване. Как сообщил Нарек Карапетян РИА Новости, он оказался участником инсценировки. Причем обвинивший Карапетяна предприниматель Ваге Паразян сам является фигурантом аналогичного уголовного дела в России. Заявленный Следственным комитетом Армении «криминальный триллер» оказался обычной бытовой ссорой.

В отношении Нарека Карапетяна в Армении было возбуждено уголовное дело. «Мужчине 1990 года рождения (Нареку Карапетяну — прим. Ленты.ру.) и его другу предъявлено обвинение по статье "Вымогательство в особо крупных размерах". С них взяты подписки о невыезде», — сообщила глава отдела информации и по связям с общественностью СК Армении Наира Арутюнян.

В СК Армении говорят, что 30-летний мужчина 4 июля 2019 года обратился в больницу со следами побоев и заявил о вымогательстве с применением насилия и угроз. По данным адвокатов Нарека Карапетяна, речь идет о предпринимателе Ваге Паразяне, который заявляет, что на него напал Карапетян и его охранники.

Нарек Карапетян пояснил, что конфликт в Ереване был, но второй стороной в нем выступал не он, а его друг Тигран Асланян. Сам же Карапетян пытался помирить ссорившихся. «В какой-то момент я понял, что участвую в какой-то инсценировке и просто ушел. Я думаю, при желании можно посмотреть записи камер видеонаблюдения, которые подтвердят, что в момент драки меня там не было», — рассказал Карапетян. Он говорит, что ранее не был знаком с Ваге Паразяном, а охранников, которых потерпевший упоминает в своем заявлении, у него нет. «Ереван — небольшой безопасный город, и в охранниках нет нужды. До этого инцидента я с Ваге даже не был знаком, и он этого не отрицает. Я честно не понимаю, как можно было из этого раздуть всю эту историю, поскольку я никоим образом в этой так называемой «драке» не участвовал», — заявил Нарек Карапетян.

Адвокат Карапетяна Армен Фероян утверждает, что правоохранительные органы завели дело и предъявили обвинение на основании показаний Ваге Паразяна, без опроса второй стороны. При этом в России Паразян сам находится под следствием в рамках аналогичного уголовного дела. «Насколько мне известно, речь идет о следствии по факту похищения Паразяном человека и вымогательства денежных средств. То есть, сценарий тот же», — отметил Фероян. Он предполагает, что Ваге Паразян таким образом пытается уйти от ответственности и получить меньшее наказание за преступление, совершенное в 2015 году.

Эту информацию подтверждают представители другого бизнесмена, Гарика Маргаряна. По их словам, в 2015 году Ваге Паразян организовал похищение Маргаряна, после чего его избивали и вымогали деньги. По данным Олега Куренного, адвоката пострадавшего, причиной разногласий мог стать конфликт предпринимателя с отцом Паразяна, с которым Маргарян прежде вел совместный бизнес в Калуге.

В пресс-службе группы компаний «Ташир» сообщили, что в 2016 году отец Ваге Паразяна Ашот Паразян работал в группе компаний «Ташир», но был со скандалом уволен после того, как выяснилось его участие в организации коррупционных схем с подрядчиками на крупную сумму.

