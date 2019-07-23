Четверо россиян притворились полицейскими и получили выкуп за похищение

В Москве арестовали четверых подозреваемых в похищении человека и последующем вымогательстве. Об этом сообщила «Ленте.ру» официальный представитель столичного главка Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.

По версии следствия, 13 февраля 2019 четверо мужчин похитили 38-летнего москвича и отвезли его на автостоянку. Там подозреваемые представились сотрудниками полиции и потребовали два миллиона рублей, пообещав привлечь потерепевшего к уголовной ответственности в случае отказа заплатить. Мужчина отдал им 750 тысяч рублей, после чего его выпустили, и договорился о дальнейшей встрече для передачи оставшейся суммы.

Участникам преступления предъявлено обвинение по статьям 126 УК РФ («Похищение человека») и 163 УК РФ («Вымогательство»). Они были заключены под стражу.

В июле житель Татарстана обратился в СКР с жалобой, что он находился несколько недель в рабстве у полицейских. Он рассказал, что был в гостях, когда приехали силовики по подозрению в ограблении магазина. Мужчин задержали и доставили в полицию, а ночью двое братьев-полицейских отвезли потерпевшего в село Новое Демкино, где заставили работать на ферме своего отца.

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