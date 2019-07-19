Российский полицейский выкрал начальника и снял его в порно

В Москве оперативник заказал похищение начальника 4-й Оперативно-разыскной части (ОРЧ) отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по Северо-Восточному округу столицы, чтобы снять порноролик с его участием и заставить уволиться. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Преступление было совершено еще в 2014 году. Неизвестные похитили начальника ОРЧ и вывезли его в Истринский район Московской области. В окрестностях деревни Гомово офицера вытащили из машины и прямо на улице сняли с его участием постановочный порноролик с инсценировкой изнасилования.

После съемки полицейского отпустили, а флешку с видео преступники передали заказчику. Вскоре их поймали и осудили.

Похитители отказались сообщить следователям имя заказчика.

В феврале 2019 года один из осужденных преступников, находясь в колонии, дал показания. По его словам, похищение офицера с последующей дискредитацией заказал оперативный сотрудник управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Алексей Соловьев. Он придумал оригинальный способ продвинуться по службе: выкрасть начальника ОРЧ с тем, чтобы при помощи шантажа добиться его увольнения и занять его должность.

Соловьева задержали.

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