Пенсионер МВД решил устроить похищение бизнесмена ради 100 миллионов рублей

47-летнего пенсионера органов МВД в Подольске обвинили в организации похищения бизнесмена, от которого он требовал долговую расписку на 100 миллионов рублей. Об этом в пятницу, 5 июля, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета (СК) России Ольга Врадий.

По данным следствия, у обвиняемого был конфликт с 48-летним знакомым предпринимателем. Для его разрешения пенсионер МВД начал поиски людей, которые могли бы за вознаграждение в 500 тысяч рублей похитить бизнесмена и силой заставить его подписать ложную долговую расписку на 100 миллионов рублей.

По словам начальника пресс-службы подмосковного главка МВД Татьяны Петровой, обвиняемый в ходе оперативно-разыскных мероприятий передал «исполнителю» — оперативному сотруднику МВД — данные бизнесмена и его фотографии, а также аванс в 20 тысяч рублей.

После того, как обвиняемый передал «исполнителям» денежное вознаграждение в размере 380 тысяч на территории парковки одного из торговых центров Подольска за якобы совершенное преступление, его задержали. В настоящее время он арестован.

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