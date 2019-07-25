Ширвиндт подал на развод

Телеведущий и кинопродюсер Михаил Ширвиндт подал иск о расторжении брака с супругой Татьяной Морозовой, передает РИА Новости со ссылкой на столичный Пресненский суд.

«Иск был зарегистрирован мировым судебным участком №418 17 июля, досудебная беседа по нему назначена на 1 августа», — сообщила пресс-секретарь суда Лела Кокая. По ее словам, процедура развода будет рассматриваться в закрытом режиме, как и другие подобные иски.

Ширвиндт рассказал агентству «Москва», что не планирует делить с супругой имущество и что они находятся в хороших отношениях. Артист не стал раскрывать подробности развода.

Михаил Ширвиндт был ведущим телепрограмм «Дог-шоу "Я и моя собака"» и «Хочу знать». В настоящее время регулярно выкладывает ролики о путешествиях и кулинарии на собственном YouTube-канале «Съедобное Несъедобное».

Морозова — вторая жена телеведущего, окончила Школу-студию МХАТ, до 1989 года была актрисой театра «Сатирикон», а после работала в телекомпании «Живые новости».

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