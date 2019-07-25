В США рассказали о сводящих с ума маневрах секретного корабля-убийцы

Возможности маневрирования секретного космического мини-шаттла X-37B «сводят врагов Америки с ума». Об этом заявила бывший министр ВВС США Хизер Уилсон, сообщает портал military.com.

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По ее словам, X-37B может работать на эллиптической орбите, и, находясь близко к планете, способен менять курс. «Это означает, что наши противники не знают, где корабль появится в следующий раз. И мы знаем, что это сводит их с ума. И я очень рада этому», — заявила она.

7 сентября 2017 года SpaceX впервые запустила секретный корабль Boeing X-37 (X-37B Orbital Test Vehicle или OTV) в интересах ВВС США. Цели полета неизвестны, однако считается, что мини-шаттл предназначен для отработки уничтожения космических спутников, а одной из его целей является проверка экономической эффективности подобных действий по сравнению с ракетными средствами ликвидации.

Первый старт мини-шаттла состоялся 22 апреля 2010 года. Длина многоразового орбитального самолета — 8,83 метра, размах крыла — 4,6 метра. В распоряжении Пентагона имеются два Boeing X-37, военные чередуют старты каждого из них.

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