Европа указала на ужасный имидж Украины

У Украины сложился ужасный имидж, однако не нужно ассоциировать эту страну только с негативными вещами, например, с коррупцией. Об этом в интервью «Европейской правде» заявил посол Евросоюза на Украине Хьюг Мингарелли.

«Украина на самом деле намного привлекательнее, чем тот имидж, который вокруг нее сейчас сформировался», — добавил он.

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Дипломат также призвал не создавать связь между словом «коррупция» и Украиной. Кроме того, Мингарелли назвал перечень приоритетных направлений политики Киева — это верховенство права, земельная реформа, децентрализация, реформа энергетического сектора и реформа правоохранительных органов.

18 июня партия «Слуга народа» назвала способ избавиться от коррупции в стране. По мнению членов политической силы, для этого необходимо перевести все государственные услуги в онлайн-режим и создать систему денежного вознаграждения для граждан.

В конце мая президент Украины Владимир Зеленский назвал войну с коррупцией одним из двух конфликтов страны. Он подчеркнул, что коррумпированные чиновники представляют большую угрозу для украинской экономики.

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