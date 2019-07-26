В России столкнулись два теплохода

Теплоходы «Нижний Новгород» и «Новокуйбышевск» столкнулись в Московской области. Об этом сообщает РИА «Новости».

Инцидент произошел в районе 99 километра канала имени Москвы в Яхроме.

Столкновение случилось из-за того, что при расхождении с теплоходом «Волго-Дон 5068» произошел подсос кормы «Нижнего Новгорода» к откосу. В итоге из-за этого при расхождении с теплоходом «Новокуйбышевск» произошло столкновение по касательной.

В результате этого корабли получили незначительные повреждения лакокрасочного покрытия, а у «Нижнего Новгорода» отвалилось две буквы в названии.

В ликвидации последствий столкновения приняли участие семь человек и три единицы техники. В результате инцидента никто не пострадал, утечки нефтепродуктов нет.

Ранее в июле в Ярославской области на Волге произошло столкновение пассажирского теплохода «Алексей Толстой», следовавшего из Самары в Москву, с моторной яхтой, в результате чего яхта затонула.

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