«Перекресток» выпустил музыкальный альбом и клип про огурцы

Сеть продуктовых магазинов «Перекресток» выпустила альбом электронной музыки Dacha и клип на композицию «Огуречный вайб». Видео опубликовано в Instagram.

«Уууу! Почему так жарко? Потому что первый клип "Перека" вышел на безусловный хит "Огуречный вайб". Цените», — подписали создатели ролика пост.

В релиз Dacha вошли шесть треков, каждый из которых посвящен магазину или продуктам.

Ранее «Перекресток» выпустил видеоклип «Академия курьеров», где в сатирической форме показал работу магазина.

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