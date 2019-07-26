У театра песни «Золотое кольцо» открылся музыкальный фонтан

На площади у национального театра народной музыки и песни «Золотое кольцо» в проезде Соломенной Сторожки в Москве появился цветомузыкальный фонтан, окруженный цветниками и новыми ухоженными газонами. Для детей строители открыли игровую площадку. Об этом сообщает Департамент капитального ремонта Москвы.

В сообщении отмечается, что благоустройство затронуло весь район проезда Соломенной Сторожки от Девятого Арбитражного суда до театра «Золотое кольцо». В зону работ попали части Астрадамской улицы и улицы Вучетича. Совсем недавно местные жители жаловались на неудобные узкие тротуары, по которым было затруднительно передвигаться, например, мамам с колясками, на сложности с парковкой для автомобилей и большое количество темных мест, в которых по вечерам сильно не хватало фонарей уличного освещения.

В рамках осуществляемой в настоящее время комплексной программы благоустройства городской Департамент капитального ремонта устранил все эти недостатки, сделав эту городскую территорию намного более комфортной и уютной для жителей.

«До начала работ значительная часть площади перед театром “Золотое кольцо” не использовалась вообще или использовалась неэффективно, а фонари и фонтан были в неудовлетворительном состоянии. После благоустройства территория перед театром совершенно преобразилась: здесь заменили бетонную плитку на гранитную, обновили асфальт, провели ремонт ливневой канализации, установили новые скамейки, оборудовали детскую игровую площадку, разбили газон и цветники. Кроме того, сейчас завершается восстановление фонтана, который не работал долгое время. Теперь вечером он будет подсвечиваться разноцветными огнями», — рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Наряду с оригинальным светотехническим решением фонтан в виде переплетенных золотых колец получит и музыкальное сопровождение.

В направлении расположенного неподалеку здания Девятого Арбитражного суда рабочие привели в порядок тротуары, расширив их и замостив тротуарной плиткой, расставили почти сотню новых уличных фонарей, а для автовладельцев оборудовали 160 парковочных мест. Также в проезде Соломенной Сторожки появились 34 велопарковки и три новых павильона на остановках общественного транспорта.