Станции «НАТИ» и «Лихоборы» благоустроят по предложениям жителей

В рамках комплексной программы создания городской среды «Мой район» одним из первых будет благоустроен пересадочный узел «НАТИ» и «Лихоборы» на севере Москвы. Здесь приведут в порядок дороги, поменяют асфальт и бордюры, оборудуют автостоянки и решат вопросы с освещением. Об этом говорится в сообщении пресс-службы столичного правительства.

Программа «Мой район» была презентована 24 апреля текущего года. На пресс-конференции, приуроченной к этому событию, заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков подчеркнул, что создание комфортной городской среды является приоритетом для городских властей, и в ближайшие пять лет соответствующие работы затронут каждый район столицы.

В частности, на территории, прилегающей к станциям, установят около 120 новых фонарей и уличных торшеров. В зоне благоустройства разобьют более 20 тысяч квадратных метров газона, а осенью высадят деревья и кустарники. Для удобства горожан установят удобные скамейки, красивые цветочные вазоны. Предусмотрены также удобные пандусы для маломобильных групп населения, рассказал Петр Бирюков.

Жители района приняли активное участие в обсуждении планов комплексного благоустройства. Для этого городскими властями были организованы специальные встречи с населением, проводившиеся непосредственно на местах будущих работ. Теперь и они, и десятки тысяч пассажиров МЦК, ежедневно пользующиеся станциями «НАТИ» и «Лихоборы», смогут лично оценить результаты работ комплекса городского хозяйства по облагораживанию и благоустройству территории, прилегающей к пересадочному комплексу.

