Россиянина отправили лечиться за продажу паспортов несуществующего государства

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга освободил от уголовной ответственности и отправил на принудительное лечение Валерия С., который продавал паспорта и водительские удостоверения выдуманного государства «Королевства ASPI». Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города в своем Telegram-канале.

Суд пришел к выводу, что Валерий в состоянии невменяемости фиктивно поставил на учет шесть граждан «Королевства ASPI» на территории России. С 2016 по 2018 год он выдал гражданам не менее семи паспортов выдуманного государства на сумму не менее 300 тысяч рублей. Всего мужчина напечатал 250 паспортов, суд постановил их уничтожить.

Кроме того, выяснилось, что он напечатал себе фиктивное консульское удостоверение, а также распространял визитки с указанием своих телефонов и электронной почты. Их он распространял среди иностранных граждан.

В 2018 году в Санкт-Петербурге полицейские задержали четырех человек, которые открыли консульство несуществующей страны и продавали трудовым мигрантам паспорта и водительские права. С января 2015 года мошенники изготавливали и продавали приезжим документы с указанием реквизитов несуществующего островного государства Карибского бассейна «Королевство ASPI» («Свободный остров АСПИ»). В отметке о регистрации указывались города в Белоруссии. За это с клиентов брали 15-100 тысяч рублей.

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