Пэрис Хилтон задумала купить лечебницу на Украине

Американская светская львица и бизнесвуман Пэрис Хилтон ведет переговоры о приобретении санаторного комплекса «Деренивская купель», расположенного в Закарпатской области Украины. Об этом сообщает «Укринформ».

Знаменитость намерена организовать на территории оздоровительной базы международный конкурс красоты, уточняет издание. По его информации, участники переговоров пока обговаривают детали покупки. Сделку планируется закрыть до конца лета текущего года.

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Впервые о «Деренивской купели» Хилтон узнала весной 2018-го, когда выступала на открытии одного из отелей во Львове, отмечает «Укринформ». Тогда, предположительно, у американки и возникла идея об инвестировании в украинскую индустрию развлечений.

Согласно данным на сайте санатория, он находится «в живописном предгорье Карпат, в урочище Деренивка, среди великолепных пейзажей». «Аристократы, военачальники, купцы и художники приезжали в Деренивку, чтобы посетить купальни и напиться живительной воды, — утверждается в описании объекта. — По легенде, она возвращала здоровье, силу и даже молодость. Сегодня в урочище снова бурлит жизнь».

Пэрис Уитни Хилтон — американская актриса, певица, автор песен, фотомодель, дизайнер, бывшая наследница семейной сети отелей Hilton Hotels. Известна участием в реалити-шоу «Простая жизнь», в котором она сыграла со своей подругой Николь Ричи, а также громкими заявлениями и светскими скандалами.

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