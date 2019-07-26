Бывшие заключенные избили до смерти бывших полицейских

Два жителя Республики Удмуртия, ранее судимые за уголовные преступления, обвиняются в убийстве своих знакомых, бывших полицейских. Об этом сообщается на сайте республиканской прокуратуры.

Согласно версии обвинения, инцидент произошел в ночь с 5 на 6 февраля 2019 года, когда четверо мужчин распивали спиртные напитки в деревне Можвай. Обвиняемые являются родными братьями, убитые – бывшие сотрудники правоохранительных органов. Отмечается, что именно эти обстоятельства и послужили причиной конфликта.

Бывшие заключенные нанесли своим знакомым множественные удары по голове и телу руками, ногами и кочергой. Одного из потерпевших также ударили ножом в шею. Из-за полученных травм мужчины скончались на месте, их тела нашли только через несколько дней.

Нападавшие скрылись с места преступления и несколько дней прятались дома у матери. Однако позже их задержали и заключили под стражу. Их обвиняют в убийстве двух лиц группой лиц по предварительному сговору. Мужчинам грозит пожизненное лишение свободы.

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