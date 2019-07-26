Соратница Порошенко предложила проверить качество бронежилетов на ней

Виктория Сюмар, прошедшая в Верховную Раду от партии бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность», в ответ на обвинения ветерана полка «Азов» Никиты Макеева, который ранее напал на политика, предложила проверить качество украинских бронежилетов на ней. Об этом она написала в своем Facebook.

«В 2014 мы начали делать броники. Сами. Потому что удалось удержать Мариуполь, а это город, где делают броню. Один у меня есть. Подарили», — заявила она.

Сюмар предложила «подонкам с еще с недавно российским гражданством» пострелять в нее на полигоне, так как она уверена в качестве бронежилета. «Надеюсь, не слабо? Вперед», — обратилась она к противникам Порошенко.

«Ваша Родина Россия начала войну против моей страны. Не наоборот. И не вам судить о том, кто из украинцев и как готов защищать свою землю», — подытожила народная избранница.

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Ранее Макеев объяснил, почему он атаковал Порошенко. Он рассказал, что протестировал бронежилет, который носят украинские военнослужащие, и его оказалось легко прострелить. Он хотел передать бронежилет Порошенко, чтобы политик самостоятельно проверил надежность жилета, надев на себя или своего сына.

Также Макеев пояснил, что хотел отомстить бывшему президенту. «Запрыгнув на капот автомобиля (...), я хотел отомстить ему за все те пять лет унижений, которые он совершил по отношению к иностранным добровольцам, обещая им гражданство, а вместо этого запустив их по девяти кругам бюрократического ада», — сказал мужчина.

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25 июля несколько человек попытались напасть на Порошенко после допроса в Государственном бюро расследований. Инцидент произошел, когда политик покидал здание после часового допроса по делу о возможном отмывании средств. Злоумышленники атаковали его, когда он садился в авто, однако охрана успела пресечь их действия.

Макеев родился в России и ранее имел гражданство РФ. В 2014 году он уехал на Украину и принял участие в вооруженном конфликте в Донбассе на стороне украинской армии. 18 июля президент Владимир Зеленский предоставил ему украинское гражданство.

Полк «Азов» является добровольческим подразделением в составе Национальной гвардии Украины. Он известен своей неонацистской и языческой идеологией.

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