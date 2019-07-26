Мусорные полигоны в России предложили начать страховать

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил о необходимости введения специального страхования мусорных полигонов, которое позволит гарантировать средства на рекультивацию свалки после ее закрытия. Его слова передает ТАСС.
Решение страховать мусорные полигоны на стоимость рекультивации мотивировано тем, что зачастую компании, которые владеют или эксплуатируют полигоны, прекращают свою деятельность до старта ликвидации ущерба, в итоге власти не могут им предъявить требования оплатить работы.
«Есть вариант, который мы [участники рабочей группы "Экология и природные ресурсы" Госсовета] обязательно проработаем, — страхование именно этой ответственности владельца. Мы этот вопрос с компаниями обсудим», — заявил Никитин.
До 2024 года в России планируется реализовать нацпроект «Экология», согласно которому в стране собираются создать современную систему обращения с твердыми бытовыми отходами, появятся условия для вторичной переработки всех отходов потребления, запрещенных к захоронению. Всего на него потратят четыре триллиона рублей, три из которых получат от инвесторов.