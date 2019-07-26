Мусорные полигоны в России предложили начать страховать

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил о необходимости введения специального страхования мусорных полигонов, которое позволит гарантировать средства на рекультивацию свалки после ее закрытия. Его слова передает ТАСС.

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Решение страховать мусорные полигоны на стоимость рекультивации мотивировано тем, что зачастую компании, которые владеют или эксплуатируют полигоны, прекращают свою деятельность до старта ликвидации ущерба, в итоге власти не могут им предъявить требования оплатить работы.

«Есть вариант, который мы [участники рабочей группы "Экология и природные ресурсы" Госсовета] обязательно проработаем, — страхование именно этой ответственности владельца. Мы этот вопрос с компаниями обсудим», — заявил Никитин.

До 2024 года в России планируется реализовать нацпроект «Экология», согласно которому в стране собираются создать современную систему обращения с твердыми бытовыми отходами, появятся условия для вторичной переработки всех отходов потребления, запрещенных к захоронению. Всего на него потратят четыре триллиона рублей, три из которых получат от инвесторов.

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