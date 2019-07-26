Российские военные провели пуск «Тополя»

Учебный пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Тополь» был проведен с полигона «Капустин Яр» в Астраханской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России, передает РИА Новости.
В министерстве отметили, что боевая часть ракеты успешно поразила условную цель на полигоне «Сары-Шаган» в Казахстане. Задачи пуска были полностью выполнены.
В 2018 году стало известно, что Минобороны сократило планы пусков «Тополей» на 2018-2019 годы. В ближайшие годы будут выполняться только единичные запуски РС-12М для подготовки личного состава Ракетных войск стратегического назначения и подтверждения стабильности характеристик ракет, у которых продлили срок эксплуатации.
Стратегический ракетный комплекс РТ-2ПМ «Тополь» с твердотопливной трехступенчатой ракетой 15Ж58 принят на вооружение в 1988 году. МБР стартовой массой 45 тонн способна забрасывать около тонны боевой нагрузки на расстояние до 11 тысяч километров. Стандартной нагрузкой ракет 15Ж58 является ядерный боевой блок мощностью 550 килотонн.