Российские военные провели пуск «Тополя»

Учебный пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Тополь» был проведен с полигона «Капустин Яр» в Астраханской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России, передает РИА Новости.

В министерстве отметили, что боевая часть ракеты успешно поразила условную цель на полигоне «Сары-Шаган» в Казахстане. Задачи пуска были полностью выполнены.

В 2018 году стало известно, что Минобороны сократило планы пусков «Тополей» на 2018-2019 годы. В ближайшие годы будут выполняться только единичные запуски РС-12М для подготовки личного состава Ракетных войск стратегического назначения и подтверждения стабильности характеристик ракет, у которых продлили срок эксплуатации.

Стратегический ракетный комплекс РТ-2ПМ «Тополь» с твердотопливной трехступенчатой ракетой 15Ж58 принят на вооружение в 1988 году. МБР стартовой массой 45 тонн способна забрасывать около тонны боевой нагрузки на расстояние до 11 тысяч километров. Стандартной нагрузкой ракет 15Ж58 является ядерный боевой блок мощностью 550 килотонн.

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