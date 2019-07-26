Обруганный Зеленским чиновник передумал его прощать

Секретарь Бориспольского горсовета Ярослав Годунок, которого президент Украины Владимир Зеленский прогнал с совещания и назвал разбойником, решил начать судебную тяжбу с главой государства. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Сегодня подписал соглашение с известным и смелым адвокатом Дмитрием Калько. Все остальные боятся судиться против ПреЗедента. Мы настроены на победу в деле по защите моих чести, достоинства и деловой репутации, пострадавших от противоправных обвинений гаранта конституции», — написал он (орфография и пунктуация сохранены — прим. «Ленты.ру»).

Ранее в июле Зеленский поругался с секретарем бориспольского горсовета Ярославом Годунком. Годунок взял слово во время обсуждения состояния местной больницы, однако президент его перебил, назвал разбойником и выгнал из помещения. После инцидента чиновник назвал украинского лидера дебилом и заявил, что не простит президенту такого поведения. Он также пообещал подать на Зеленского в суд, но позже передумал.

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