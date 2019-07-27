Три девочки утонули в Каспийском море в Дагестане

Три девочки в возрасте 12, 13 и 14 лет утонули в Каспийском море на пляже в Кировском районе Махачкалы. Об этом в субботу, 27 июля, сообщается на сайте управления Следственного комитета по региону. Ведомством проводится проверка.

По предварительной информации, девочки плавали в море на надувном матрасе, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя регионального МЧС. «Тела погибших детей найдены силами родственников и местного населения», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что сейчас выясняются все обстоятельства происшествия.

Ранее в субботу сообщалось, что в реке Реж в Свердловской области во время экскурсии утонул 12-летний подросток из детского дома.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!